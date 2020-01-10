Экономика
РИА НовостиБелоруссия ввела налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
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Гоген Солнцев улетел в Таиланд с соперницей своей жены
Недавно Гоген Солнцев представил широкой общественности свою подругу Лидию, с которой теперь отправился отдыхать в Таиланд.
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У Samsung Galaxy A51 появится новая версия
Политика
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Украина хочет создать «международную коалицию» по расследованию причин крушения Boeing 737 недалеко от Тегерана, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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Рябков объяснил позицию России касательно американских ПРО в Японии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о переговорах с Токио о размещении американских систем Aegis Ashore на японских островах.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
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Сантос на русском языке попрощался с ЦСКА
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Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
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Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Экономика
Росстат рассказал, какие товары подорожали в 2019 году
Потребительские цены в России выросли по итогам 2019 года на 3%, говорится в материалах Росстата.
Общество
Последняя запись погибшей украинской стюардессы растрогала Сеть
Последняя запись в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в катастрофе Boeing 737, растрогала Сеть.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Хоккей
«Салават Юлаев» дома уступил московскому «Динамо»
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Дебютировал полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris
Выпускать GR-версии будут отдельно от гражданских хэтчбеков — на заводе Motomachi, где делают седаны Toyota Crown и спорткары Lexus LC.
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Авто
На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России
Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ.
Авто
В Сети появились фото внедорожника Aurus Komendant
В Швеции фотографам удалось запечатлеть прототип российского люксового внедорожника Aurus Komendant.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Авто
В Skoda показали новый кроссовер Skoda Vision IN
Компания Skoda показала новый концептуальный паркетник Skoda Vision IN на официальных скетчах.