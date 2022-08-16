Следует отметить, что многие из пленных бойцов ВСУ сами отказываются от возможности быть обменянным на солдата союзных войск, поскольку опасаются снова попасть на передовую. u-f.ru Ранее ИА В-Татарстане сообщало, что на "Армии-2022" был представлен лёгкий вездеход "Сармат-2" с пулёметом.