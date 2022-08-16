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Белоруссия ввела платное ожидание въезда в страну через КПП

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ «О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска», согласно которому вводится платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе.
RT на русском
Отмечается, что существовавшую услугу платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменят.
RT на русском
Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.
РБК
Теперь весь транспорт должен будет оплачивать регистрацию в системе электронной очереди при въезде в зону ожидания.
Национальная служба новостей

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Белоруссия ввела платное ожидание въезда в страну через КПП
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