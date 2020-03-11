с чего всё началось

Белорусская сторона представила российской стороне новые предложения для нефтяных компаний, и российская сторона их приняла.

В конце февраля Минск заявил, что, помимо этого еще пять российский предприятий готовы к ведению переговоров. 9 марта пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что пять российских нефтяных компаний приступили к поставкам нефти в Белоруссию.

Белоруссия выдвинула новые предложения по поставкам нефти из России

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