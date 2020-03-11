Общество
Газета.RuБелоруссия выдвинула новые предложения по поставкам нефти из России
В конце февраля Минск заявил, что, помимо этого еще пять российский предприятий готовы к ведению переговоров. 9 марта пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что пять российских нефтяных компаний приступили к поставкам нефти в Белоруссию.
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Белорусская сторона представила российской стороне новые предложения для нефтяных компаний, и российская сторона их приняла.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельВзгляд.ру 08:53
с чего всё началось
«Беларусь приняла решение, что всё равно минимум по одному танкеру на каждый завод (Мозырский и Новополоцкий НПЗ) в месяц мы будем брать, вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет», — приводит БЕЛТА слова Румаса.RT на русском10:01
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