Экономика
Lenta.ruБелоруссия взяла деньги у Китая вместо России
О готовности Белоруссии взять кредит у Китая вместо России говорилось еще летом 2019-го. «Вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но как альтернативу мы нашли вариант с китайскими кредиторами», — говорил тогда замминистра финансов республики Андрей Белковец.
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с чего всё началось
«В соответствии с условиями соглашения о предоставлении срочного кредита, подписанного 16 декабря 2019 года между Республикой Белоруссия (в лице министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая, китайская сторона перечислила Республике Белоруссия средства кредита в сумме 3,5 млрд китайских юаней», – говорится в сообщении на сайте ведомства.Взгляд.ру11:59
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Кредитозамещение по-белорусски — вместо России Минск взял взаймы у Китая
Украина.ру18 декабря в 00:45
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