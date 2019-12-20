Экономика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия взяла деньги у Китая вместо России

О готовности Белоруссии взять кредит у Китая вместо России говорилось еще летом 2019-го. «Вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но как альтернативу мы нашли вариант с китайскими кредиторами», — говорил тогда замминистра финансов республики Андрей Белковец.
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«В соответствии с условиями соглашения о предоставлении срочного кредита, подписанного 16 декабря 2019 года между Республикой Белоруссия (в лице министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая, китайская сторона перечислила Республике Белоруссия средства кредита в сумме 3,5 млрд китайских юаней», – говорится в сообщении на сайте
 ведомства.
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