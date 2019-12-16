с чего всё началось

Китай выдаст Белоруссии срочный кредит на сумму 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов). Соответствующее соглашение стороны подписали в Шанхае.

Белоруссия взяла кредит у Китая на сумму около $500 млн

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Происшествия Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.

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Футбол Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.