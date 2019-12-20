Экономика
НТВБелоруссия взяла в кредит у Китая полмиллиарда долларов
В Минфине Белоруссии сообщили, что страна получила от Банка развития Китая в долг 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов США). Соглашение об этом было подписано 16 декабря. Решение взять займ сроком на пять лет у Китая было одобрено президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Кредитозамещение по-белорусски — вместо России Минск взял взаймы у Китая
Украина.ру18 декабря в 00:45
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