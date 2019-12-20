с чего всё началось

В Минфине Белоруссии сообщили, что страна получила от Банка развития Китая в долг 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов США). Соглашение об этом было подписано 16 декабря. Решение взять займ сроком на пять лет у Китая было одобрено президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Белоруссия взяла в кредит у Китая полмиллиарда долларов

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Политика Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.

Общество В России предложили провести перепись сим-карт Депутат Государственной думы Борис Чернышов предложил провести в России перепись абонентов сотовой связи и запустить федеральную платформу-агрегатор для фиксации количества сим-карт у каждого гражданина или компании.

Происшествия Похищенного младенца нашли спустя 55 лет В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.

Кино Какой «Ведьмак» — самый правильный? Компьютерными играми CD Projekt Red не ограничились и вместе с R. Talsorian Games выпустили по «Ведьмаку» настольную ролевую игру.

Экономика Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.

Теннис Надаль разгромил Хачанова на турнире в Абу-Даби Приехали 6 приглашенных, среди которых были Рублев и Хачанов. Андрей уступил в 1/4 финала, Карен проиграл во втором матче Надалю.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.