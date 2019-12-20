Экономика
НТВБелоруссия взяла в кредит у Китая полмиллиарда долларов
В Минфине Белоруссии сообщили, что страна получила от Банка развития Китая в долг 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов США). Соглашение об этом было подписано 16 декабря. Решение взять займ сроком на пять лет у Китая было одобрено президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Читать в источнике
Оценить196
с чего всё началось
«В соответствии с условиями соглашения о предоставлении срочного кредита, подписанного 16 декабря 2019 года между Республикой Белоруссия (в лице министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая, китайская сторона перечислила Республике Белоруссия средства кредита в сумме 3,5 млрд китайских юаней», – говорится в сообщении на сайте ведомства.Взгляд.ру11:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Кредитозамещение по-белорусски — вместо России Минск взял взаймы у Китая
Украина.ру18 декабря в 00:45
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Происшествия
Скончался пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Хоккей
Семен Варламов помог «Айлендерс» выиграть «Бостон»
Происшествия
Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ
Американца приговорили к 15 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ-сообщества.
Армия и оружие
При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии
При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения.
Экономика
В России подорожают коньяк и водка
С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.
Авто
Опубликованы фото эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗ
Ульяновский автозавод получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию модели УАЗ-3909 «Комби» («Буханка»).
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
Политика
Главы стран СНГ встретятся на саммите ЕАЭС в Петербурге
В Северную столицу прибудут главы государств – участников СНГ. Планируется, что часть переговоров пройдет в неформальном режиме.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Технологии
NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0
В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
Музыка
Papa Roach выступит на фестивале «Рок над Волгой»
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера
Певица Нюша в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала, что однажды до нее домогался продюсер.
Общество
В России предложили провести перепись сим-карт
Депутат Государственной думы Борис Чернышов предложил провести в России перепись абонентов сотовой связи и запустить федеральную платформу-агрегатор для фиксации количества сим-карт у каждого гражданина или компании.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Баскетбол
ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
Кино
Какой «Ведьмак» — самый правильный?
Компьютерными играми CD Projekt Red не ограничились и вместе с R. Talsorian Games выпустили по «Ведьмаку» настольную ролевую игру.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи», отыгравшись со счета 0:3
Здоровье
Средняя зарплата врачей в Екатеринбурге составляет 70 тысяч
В Екатеринбурге средняя зарплата врачей достигла суммы 70 тысяч рублей.
Здоровье
Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев
Экономика
Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru
Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.
Игры
Стартовала новогодняя распродажа PlayStation, скидки до 70%
С 2 декабря в PlayStation Store стартовала предновогодняя распродажа.
Теннис
Надаль разгромил Хачанова на турнире в Абу-Даби
Приехали 6 приглашенных, среди которых были Рублев и Хачанов. Андрей уступил в 1/4 финала, Карен проиграл во втором матче Надалю.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Общество
Швейцария закрыла АЭС «Мюлленберг» на пути к отказу от атомной энергии
Закрытие АЭС является первым шагом Швейцарии к отказу от атомной энергии. Экоактивисты поддержали закрытие АЭС.