Экономика

НТВНТВБелоруссия взяла в кредит у Китая полмиллиарда долларов

В Минфине Белоруссии сообщили, что страна получила от Банка развития Китая в долг 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов США). Соглашение об этом было подписано 16 декабря. Решение взять займ сроком на пять лет у Китая было одобрено президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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«В соответствии с условиями соглашения о предоставлении срочного кредита, подписанного 16 декабря 2019 года между Республикой Белоруссия (в лице министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая, китайская сторона перечислила Республике Белоруссия средства кредита в сумме 3,5 млрд китайских юаней», – говорится в сообщении на сайте
 ведомства.
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