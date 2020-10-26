Белоруссия за неделю отказала во въезде 595 иностранцам
Белоруссия за неделю отказала во въезде в страну 595 иностранным гражданам, абсолютное большинство которых были «спортивного телосложения». Об этом, как пишет БЕЛТА, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.В источнике
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Пограничники не впустили в Белоруссию 600 иностранцев «спортивного телосложения»
Интерфаксвчера в 09:23
«Крепкие молодые люди»: за неделю 595 иностранцам отказали во въезде в Беларусь
КП - Беларусьвчера в 09:45