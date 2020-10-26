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Белоруссия за неделю отказала во въезде 595 иностранцам

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РБК
КП - Беларусь
НТВ
Белоруссия за неделю отказала во въезде в страну 595 иностранным гражданам, абсолютное большинство которых были «спортивного телосложения». Об этом, как пишет БЕЛТА, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Белоруссия отказала во въезде сотням иностранцев спортивного телосложения

Lenta.ruвчера в 11:26
РИА Новости

Белоруссия отказала во въезде 595 иностранцам из Польши, Украины и Литвы

РИА Новостивчера в 09:29
Взгляд.ру

В Белоруссию не пустили почти 600 иностранцев «спортивного телосложения»

Взгляд.рувчера в 09:37
RT на русском

Белоруссия за неделю отказала во въезде 595 иностранцам

RT на русскомвчера в 11:06
Интерфакс

Пограничники не впустили в Белоруссию 600 иностранцев «спортивного телосложения»

Интерфаксвчера в 09:23
РБК

В Белоруссии сообщили об отказе во въезде «крепким молодым людям»

РБКвчера в 09:18
ТАСС

Пограничники Белоруссии не пустили в страну 595 иностранцев «спортивного телосложения»

ТАССвчера в 09:08
КП - Беларусь

«Крепкие молодые люди»: за неделю 595 иностранцам отказали во въезде в Беларусь

КП - Беларусьвчера в 09:45

Минздрав разрешил переводить больных коронавирусом из стационара на амбулаторное лечение

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У Сергея Фургала проверят старое алиби

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ТАССвчера в 15:27