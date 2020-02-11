Общество
REGNUMБелоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ. Информацию об этом сегодня, 11 февраля, подтвердили в белорусском госконцерне.
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Политика
Зеленский уволил Богдана с поста руководителя офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Космос
В ранней Вселенной обнаружили необычную массивную галактику
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии короля футбола
Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, прозванного Королем футбола и признанного ФИФА лучшим футболистом ХХ века, рассказал, что его отец не может полноценно самостоятельно передвигаться из-за прошедшей неудачно реабилитации после операции по замене тазобедренного сустава.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Здоровье
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За истекшие сутки число больных пневмонией нового типа увеличилось по стране почти на 2,5 тысячи, смертельных случаев - на 108.
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Критик Соседов рассказал, кого Пугачева просила убрать из эфира
Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандальном заявлении певца Михаила Муромова в адрес Аллы Пугачевой.
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Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона.
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В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Шоу-бизнес
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Звезда отметила, что ей самой очень нравится новый образ.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Общество
Die Welt признала полезными для России санкции США
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Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Кино
Школьница из Томска рассказала о письме от Стивена Кинга
Шестнадцатилетняя томская школьница, получившая право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за доллар, рассказала, как получила письмо от известного писателя.
Биатлон
Глава СБР назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв огласил состав сборной на чемпионат мира по биатлону.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Происшествия
На трассе М-5 под Челябинском столкнулись три грузовика и иномарка
Массовая авария произошла на федеральной трассе М-5 в Челябинской области.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
Следователи Астраханского областного управления СК России начали проверку информации, распространенной СМИ, об интимной связи учительницы одной из школ с девятиклассником.
Киберспорт
Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles
Наука
Отсутствие должной гигиены в аэропортах повышает риск распространения инфекций
Результаты исследований, опубликованных в Risk Analysis, указывают на то, что повышение уровня чистоты рук до 60 процентов во всех аэропортах поможет снизить риск распространения инфекций на 69 процентов.
Интернет
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Технически новинка является сервисом создания обычных сайтов, но с доступом через пространство TON.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Происшествия
В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ
В Перми не обнаружили врача-анестезиолога, якобы отключавшего ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила глава краевого Минздрава Оксана Мелехова.