Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ. Информацию об этом сегодня, 11 февраля, подтвердили в белорусском госконцерне.

Гаджеты Обновление Android сломало смартфоны Sony По версии значительной части владельцев аппаратов Sony, проблемы начались после обновления на Android 10, которое стало доступно в декабре 2019 года.

Общество Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

Политика В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.

Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.

Армия и оружие Разработчик рассказал о возможностях С-500 Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

Происшествия Глава Тюменского ФСБ может быть назначен в Чечню Глава тюменской УФСБ может перейти работать в Чечню. Глава УФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев может сменить место работы.

Общество Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов Если раньше преступники прикидывались сотрудниками службы безопасности банка и предупреждали россиян о блокировке счета в связи с подозрительными транзакциями, то теперь они используют новый сценарий: пугают закрытием счета.

Политика Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.

Армия и оружие США начали вывод войск из Ирака США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Экономика Владельцы зарубежного жилья могут лишиться дохода от него Сегодня, 11 февраля 2020 года, стало известно, что россияне, владеющие недвижимостью в таких странах как Турция, США, Великобритания, Черногория и Таиланд при сдаче её в аренду лишатся всего дохода, если не переведёт его на банковские счета, открытые в странах Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС) или государствах, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией с Россией.