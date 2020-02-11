Общество
REGNUMБелоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ. Информацию об этом сегодня, 11 февраля, подтвердили в белорусском госконцерне.
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Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Происшествия
Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
Происшествия
Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург
Гаджеты
Обновление Android сломало смартфоны Sony
По версии значительной части владельцев аппаратов Sony, проблемы начались после обновления на Android 10, которое стало доступно в декабре 2019 года.
Кино
«Оскар» за лучший фильм удостоена картина «Паразиты»
Награду получила картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории «Оскара» победу празднует фильм не на английском языке.
Общество
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Общество
Ведущая ВГТРК может лишиться работы из-за смеха над размером соцвыплат
Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Фигурное катание
Татьяна Волосожар и Максим Траньков вновь хотят стать родителями
Напомним, 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь .
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Футбол
Семин отреагировал на слухи о решении СД не продлевать с ним контракт
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу информации о том, что совет директоров клуба не намерен предлагать ему новый контракт, передает Sport24.
Энергетика
Новак оценил влияние коронавируса на энергетические рынки
Министерство энергетики России внимательно следит за влиянием коронавируса на мировые энергетические рынки.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Происшествия
Глава Тюменского ФСБ может быть назначен в Чечню
Глава тюменской УФСБ может перейти работать в Чечню. Глава УФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев может сменить место работы.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов
Если раньше преступники прикидывались сотрудниками службы безопасности банка и предупреждали россиян о блокировке счета в связи с подозрительными транзакциями, то теперь они используют новый сценарий: пугают закрытием счета.
Общество
В сеть утекли данные более 40 000 клиентов «Альфа-кредита»
В каждой из записей в опубликованной базе были указаны ФИО клиента «Альфа-кредита», контактные данные, город проживания, сумма и вид запрашиваемого займа.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Политика
Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Шоу-бизнес
Наталья Штурм показала свое лицо после побоев бывшего мужа
Певица посетовала на представителей закона 53-летняя поп-исполнительница Наталья Штурм рассказала подписчикам "Инстаграма" о своем опыте абъюзивных отношений.
Экономика
Российским пенсионерам доплату за возраст повысили на 400 рублей
С начала 2020 года она стала больше на 400 рублей и составила 5334 рубля.
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Экономика
Владельцы зарубежного жилья могут лишиться дохода от него
Сегодня, 11 февраля 2020 года, стало известно, что россияне, владеющие недвижимостью в таких странах как Турция, США, Великобритания, Черногория и Таиланд при сдаче её в аренду лишатся всего дохода, если не переведёт его на банковские счета, открытые в странах Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС) или государствах, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией с Россией.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Музыка
Pussycat Dolls выпустили первый после десятилетнего перерыва клип
Первый за 10 лет клип группы Pussycat Dolls собрал 5 миллионов просмотров на YouTube за трое суток после премьеры.