Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ. Информацию об этом сегодня, 11 февраля, подтвердили в белорусском госконцерне.

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

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