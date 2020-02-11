Общество
REGNUMБелоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ. Информацию об этом сегодня, 11 февраля, подтвердили в белорусском госконцерне.
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Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей во время записи эфира
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
Политика
Клишас назвал конспирологией слухи об обнулении президентских сроков
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.
Здоровье
Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
Недельные эпидемические пороги гриппа и ОРВИ превысили норму в 37 регионах России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Кино
В минувшие выходные прокат в РФ возглавила лента «Хищные птицы»
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Общество
Весна в европейскую часть России придет в ближайшие недели
Весна в европейскую часть России придет в ближайшие недели, об этом рассказал руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в ходе рабочей поездки на открытие нового здания Гидрометцентра Удмуртии.
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Шоу-бизнес
«Худая как запятая»: Адель показала новую фигуру
Адель сфотографировалась с польской телеведущей Кингой Русин.
Политика
Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.
Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Здоровье
В челябинских школах продлили карантин
Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени
Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Кино
«Оскар» за лучший фильм вручили «Паразитам»
Американская киноакадемия впервые за 92-летнюю историю «Оскара» вручила награду за лучший фильм картине не на английском языке — в главной номинации победил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.
Экономика
Как Белоруссия зарабатывает на российской рыбе?
Наука
В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра
Группа ученых из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавра - Thanatotheristes degrootorum («Жнец смерти»).
Наука
Казанские ученые разрабатывают методику лечения рака без лекарств
«Если удастся разработать такое оборудование, то лекарства от рака больше не понадобятся, потому что можно будет разогревать только определенную часть тела», — заявил доктор наук, профессор, завкафедрой квантовой электроники и радиоспектроскопии КФУ Мурат Тагиров.
Энергетика
Сечин доложил Путину об итогах работы «Роснефти»
В Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Общество
Новые справки о судимости появились в России
Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
Происшествия
ЕСПЧ присудил €80 тыс. россиянкам, чьи сыновья подорвались на гранате на детской площадке
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил взыскать €80 тыс. в пользу двух жительниц Читы, дети которых подорвались на гранате на детской площадке в 2008 году.
Футбол
ФИФА создаст фонд для футболистов, которые не получают зарплату
Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создадут фонд для футболистов (FIFA FFP), которые не получили и не получают заработную плату в своих клубах, сообщается на сайте ФИФА.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.