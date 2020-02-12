Общество

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнБелоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ

Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям. С таким сообщением выступило издание РИА Новости ссылаясь на концерн «Белнефтехим».
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