Общество
Гудвилл.онлайнБелоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ
Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям. С таким сообщением выступило издание РИА Новости ссылаясь на концерн «Белнефтехим».
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Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Политика
Куйвашев и Комарова оказались самыми неустойчивыми губернаторами УрФО
Самые низкие оценки получили Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Наталья Комарова (ХМАО), у которых по 11 баллов.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Авто
Новый Renault Logan впервые вышел на тесты
Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.
Общество
Двое из заболевших на круизном судне в Японии находятся в реанимации
Двое из ранее выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на круизном судне Diamond Princess в Японии находятся в реанимации, еще два человека нуждаются в принудительной подаче кислорода, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.
Здоровье
В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
Врачи забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, сообщил журналистам главврач Сергей Юрчук.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Теннис
Хачанов и Рублев проведут матчи первого круга на турнире в Роттердаме
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Экономика
НПФ покажут, куда вложены пенсионные деньги
Хочу все знать Центробанк с 1 июля 2021 года обяжет негосударственные пенсионные фонды раскрывать полную структуру своих портфелей вплоть до эмитентов, в которых вкладываются деньги будущих пенсионеров.
Экономика
Минтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай
Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей.
Происшествия
В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
Армия и оружие
Армия САР окружила несколько наблюдательных пунктов Турции в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.
Общество
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Экономика
Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости
"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Политика
Посольство России в ФРГ осудило статью посла Польши о Второй мировой
Посольство России в Германии прокомментировало статью посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского для газеты Märkische Oderzeitung, в которой он обвинил СССР в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание Второй мировой войны.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Шоу-бизнес
Ида Галич о родах: «Не все прошло, как мы предполагали»
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Хоккей
3 очка Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег»
Авто
Автомобили Lada лидируют на вторичном рынке России
Как стало известно порталу NJCAR.RU, лидирующую позицию среди брендов, автомобили которых пользуются наибольшей популярностью на рынке подержанных авто, сохраняет отечественная Lada с результатом 1,3 миллиона перепроданных единиц, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак, на котором она без макияжа
Ксения Собчак рискнула и выложила в сеть видео без макияжа. Ролик появился на официальной странице телеведущей в Instagram.
Здоровье
Роскачество рассказало о пользе и вреде растительных аналогов молока
Представители Роскачества рассказали в чем заключается принципиальное отличие растительного напитка от молока животного происхождения, какую пользу и вред они могут принести человеческому организму.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Хоккей
«Спартак» Знарка дожал «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом".
Технологии
Сотрудник SpaceX рассказал об особенностях работы с Илоном Маском
Главный советник SpaceX и бывший астронавт НАСА Гаррет Рейсман рассказал в эфире подкаста Joe Rogan Experience, как Илон Маск принимает решения на работе.