Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям. С таким сообщением выступило издание РИА Новости ссылаясь на концерн «Белнефтехим».

Белоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ

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