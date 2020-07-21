Энергетика
REGNUMБелоруссия задолжала Газпрому $273 млн
О задолженности официального Минска 29 мая проинформировал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщив: "Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $ 165 млн 570 тыс. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года".
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с чего всё началось
Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года. Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.Интерфакс05:30
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