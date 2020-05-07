Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия задумалась о покупке нефти в США

Правительство Белоруссии продолжит работу над закупками нефти не в России; в том числе Минск задумался над сотрудничеством с США. Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА. Он рассказал, что контакты со странами, в которых Минск уже купил нефть, сохранятся.
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Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

Телеканал 360°11:12

Белоруссия назвала поставку нефти из США через Польшу возможной

ИА Красная Весна06:25

Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу

Коммерсантъ07:18

Белоруссия рассматривает возможность поставок нефти из США через Польшу

ТАСС07:12

Минск рассматривает возможность поставок нефти из США через Польшу

Аргументы и Факты06:57

Минск надеется на альтернативные российским поставки нефти

REGNUM06:29

Белоруссия задумалась о покупке нефти в США

Lenta.ru10:59
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Комментарии

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В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
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Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий.
Интерфакс 13:21
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Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который лечится от коронавируса, провел по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте правительства в четверг.
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Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту "Известий" места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий

Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
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МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
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Происшествия

В Москве у магазина скончался вице-адмирал Николай Бирилло

На выходе из магазина на улице Дубравная в Москве скончался 73-летний военный пенсионер Николай Бирилло.
Вести.Ru 12:45
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Футбол

«Ювентус» начал переговоры по трансферу Жоржиньо

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После майских праздников у дилеров появится обновленный Skoda Rapid

Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
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Кино

Marvel разрешили возобновить в Чехии съёмки сериала «Сокол и Зимний солдат»

Лос-Анджелес, США, 7 мая 2020, 20:58 — REGNUM Студия Marvel и компания Disney смогут возобновить в Чехии съёмки сериала «Сокол и Зимний солдат».
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Погребенную заживо женщину вытащили из могилы спустя трое суток

Экспресс газета 13:38
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Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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Губерниев высказался об уходе Трусовой от Тутберидзе

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Россия проиграла Европе на шахматном Кубке наций

Каждая команда по ходу турнира играет с каждой по два раза. Две лучшие сборные сыграют в Суперфинале. Кубок наций проходит с 5 по 10 мая.
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Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

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Назван самый обедневший человек мира

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
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Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
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Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
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Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Космос

Крот InSight медленно продвигается вглубь поверхности Марса

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На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
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LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
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Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть

Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
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У Марии Иваковой выявили коронавирус

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Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
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