Правительство Белоруссии продолжит работу над закупками нефти не в России; в том числе Минск задумался над сотрудничеством с США. Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА. Он рассказал, что контакты со странами, в которых Минск уже купил нефть, сохранятся.

Белоруссия задумалась о покупке нефти в США

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