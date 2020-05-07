Энергетика
Lenta.ruБелоруссия задумалась о покупке нефти в США
Правительство Белоруссии продолжит работу над закупками нефти не в России; в том числе Минск задумался над сотрудничеством с США. Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА. Он рассказал, что контакты со странами, в которых Минск уже купил нефть, сохранятся.
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Общество
Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая
В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
Экономика
Пивовары попросили включить их в список системообразующих
Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий.
Интерфакс 13:21
Политика
Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции
Премьер-министр России Михаил Мишустин, который лечится от коронавируса, провел по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте правительства в четверг.
РИА Новости 13:20
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту "Известий" места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий
Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Происшествия
В Москве у магазина скончался вице-адмирал Николай Бирилло
На выходе из магазина на улице Дубравная в Москве скончался 73-летний военный пенсионер Николай Бирилло.
Вести.Ru 12:45
Футбол
«Ювентус» начал переговоры по трансферу Жоржиньо
Бомбардир.ру 06:53
Авто
После майских праздников у дилеров появится обновленный Skoda Rapid
Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня 03:49
Кино
Marvel разрешили возобновить в Чехии съёмки сериала «Сокол и Зимний солдат»
Лос-Анджелес, США, 7 мая 2020, 20:58 — REGNUM Студия Marvel и компания Disney смогут возобновить в Чехии съёмки сериала «Сокол и Зимний солдат».
REGNUM 13:58
Происшествия
Погребенную заживо женщину вытащили из могилы спустя трое суток
Экспресс газета 13:38
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Фигурное катание
Губерниев высказался об уходе Трусовой от Тутберидзе
ProstoProSport вчера в 12:30
Спорт
Россия проиграла Европе на шахматном Кубке наций
Каждая команда по ходу турнира играет с каждой по два раза. Две лучшие сборные сыграют в Суперфинале. Кубок наций проходит с 5 по 10 мая.
Интерфакс-Спорт 12:47
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Космос
Крот InSight медленно продвигается вглубь поверхности Марса
AstroNews.ru вчера в 07:28
Общество
На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера
Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
Гаджеты
LG выпустила концептуальный смартфон Velvet
LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
The GEEK 05:57
Общество
Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть
Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Комсомольская правда 08:09
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43