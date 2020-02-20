Общество

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Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госконцерна «Белнефтехим».
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Белоруссия заказала ещё два танкера с «альтернативной» нефтью

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Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров

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Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

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Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве

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«Белнефтехим» подтвердил покупку двух танкеров нефти с перевалкой в Литве

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«Белнефтехим» раскрыл секрет о происхождении нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера

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Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.
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По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
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