Энергетика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим". Белоруссией было закуплено 160 тысяч тонн нефти, поставка запланирована на март, отметил представитель концерна.
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Белоруссия закупила через трейдеров 160 тыс. тонн российской нефти

ТАСС09:55

Белоруссия закупила российскую нефть без премии

Известия10:53

Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров

РБК10:47

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Газета.Ru10:12

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти у трейдеров

Коммерсантъ11:19

Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве

РИА Новости08:09

«Белнефтехим» подтвердил покупку двух танкеров нефти с перевалкой в Литве

Интерфакс08:07
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 13:57, Ашберн

«Белнефтехим» раскрыл секрет о происхождении нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера

КП - Беларусь12:15
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 13:57, Ашберн

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