Энергетика
Газета.RuБелоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим". Белоруссией было закуплено 160 тысяч тонн нефти, поставка запланирована на март, отметил представитель концерна.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Шоу-бизнес
Наташа Королева показала голый торс сына в день его совершеннолетия
Российская эстрадная певица Наташа Королева в день рождения своего сына поделилась откровенной фотосессией с его участием.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на 34 км свободным стилем в Мерокере (Норвегия) в рамках многодневной гонки "Скитур", совмещенной с этапами Кубка мира.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Общество
Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж
Певица всегда предпочитала прически с открытым лбом — пышные локоны или идеально гладкие пряди.
Шоу-бизнес
Избранница бросила Аль Пачино из-за 39-летней разницы в возрасте
40-летняя актриса Мейтал Дохан сообщила, что причиной разрыва со скандалом стала 39-летняя разница в возрасте.
Экономика
Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери
В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Армия и оружие
Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", выводившей на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М", мог завершиться аварией из-за недолива топлива.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Происшествия
Протестующие в Новых Санжарах грозят сжечь санаторий, где разместят украинцев из Уханя
На некоторых автобусах разбиты окна. Беснующаяся толпа грозит ночью сжечь санаторий, в котором будут размещаться люди.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
Политика
Сергей Шнуров официально пошел в политику
Шоу-бизнес
Джиган показал новорожденного сына
Рэпер в четвёртый раз стал отцом. На этот раз у Джигана и Оксаны Самойловой родился долгожданный сын.