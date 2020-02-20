Энергетика
Газета.RuБелоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим". Белоруссией было закуплено 160 тысяч тонн нефти, поставка запланирована на март, отметил представитель концерна.
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