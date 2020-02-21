Энергетика
Деловое.ТВБелоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в литовской Клайпеде. В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров.
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«Белнефтехим» раскрыл секрет происхождения нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера
КП - Беларусьвчера в 12:15
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