Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВБелоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в литовской Клайпеде. В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров.
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