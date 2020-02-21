Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в литовской Клайпеде. В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров.

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Армия и оружие Директор Росгвардии поздравил подчиненных с Днем защитника Отечества Сегодня в Москве в центральном аппарате Росгвардии глава ведомства Виктор Золотов поздравил своих подчиненных и ветеранов с наступающим праздником - Днем защитника Отечества.

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Армия и оружие ВКС России атаковали позиции протурецких боевиков в Сирии Самолеты СУ-24 ВКС России атаковали боевиков, которые при помощи Турции смогли прорвать оборону армии Сирии в направлении Кминас – Найраб в сирийском Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Происшествия Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

Здоровье В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Авто Nissan останавливает все свои заводы В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.