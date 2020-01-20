Энергетика
BFM.ruМинск подтвердил закупку 80 тысяч тонн норвежской нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии, которая будет поставлена через порт в Клайпеде (Литва) на НПЗ «Нафтан». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество
Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Наука
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Исследователи из Финляндии разработали искусственный интеллект, который способен распознать человека по танцу.
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Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей
Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.
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Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ
Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
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Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
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Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба
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SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
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Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта
Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.
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Сериал «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом получил дату премьеры: первые кадры
Премьера первых трех эпизодов сериала состоится 24 апреля, тогда как всего телешоу будет насчитывать 8 серий.
Общество
Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных
Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
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Amazon внедряет систему оплаты по скану ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
Политика
В США показали форму космических войск США
На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.
Космос
Ученые обнаружили место зарождения магнитных бурь
Учёные проанализировали данные NASA и обнаружили место зарождения магнитных бурь.
Политика
Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции
Юристы Белого дома назвали статьи импичмента, подготовленные демократами, "оскорблением Конституции и демократических институтов" США.
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг России
Банк России в 2019 году зафиксировал рекордный приток иностранного капитала в российский государственный долг.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade регистрируется в России
Корейская компания Hyundai подала заявку на регистрацию товарного знака Palisade для большого кроссовера, который дебютирует в России во второй половине 2020 года.
Происшествия
ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве
В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы сотрудники ФСБ проводят проверку.
Политика
РБК: 12 апреля может пройти голосование по поправкам в Конституцию
Наиболее вероятной датой для проведения всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию считается День космонавтики — 12 апреля.
Футбол
«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов
Происшествия
В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе
Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
Здоровье
Врач-эндокринолог рассказал, сколько воды необходимо пить в день
Норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров воды. Об этом сообщил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Кино
Южнокорейский фильм получил премию Гильдии киноактеров США
Фильм «Паразиты» режиссера из Южной Кореи Пон Чжун Хо получил главную премию Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) за лучший актерский состав.
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Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
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Глава Чечни создал консультативный совет
Глава Чечни Рамзан Кадыров создал консультативный совет из числа бывших членов местного правительства и начальников администраций, работавших с первым президентом республики.
Фигурное катание
Туктамышевой предложили выступать за Канаду
Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.