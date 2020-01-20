Энергетика
КоммерсантъБелоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти
Белоруссия закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти, сообщил представитель госконцерна «Белнефтехим». Нефть будет поставлена на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» через порт в литовской Клайпеде.
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостей21 января в 06:55
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусь21 января в 07:45
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