Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти

Белоруссия закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти, сообщил представитель госконцерна «Белнефтехим». Нефть будет поставлена на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» через порт в литовской Клайпеде.
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Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью

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Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской

Национальная служба новостей21 января в 06:55

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Известия21 января в 02:38

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК20 января в 23:55

Минск подтвердил закупку 80 тысяч тонн норвежской нефти

Московский Комсомолец20 января в 23:37

Эксперт оценил покупку Белоруссией 80 тысяч тонн норвежской нефти

RT на русском21 января в 07:20
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 01:38, Ашберн

Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусь21 января в 07:45
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 01:38, Ашберн
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