Энергетика
Ореанда-НовостиБелоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти у Норвегии
Представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим» рассказал о покупке 80 тысяч тонн нефти у Норвегии, пишет «Интерфакс». Сообщается, что нефть доставят через порт в Клайпеде на завод «Нафтан», который расположен в промышленной зоне города Новополоцка. Предприятие занимается нефтепереработкой.
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостейвчера в 06:55
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусьвчера в 07:45
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