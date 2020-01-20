Представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим» рассказал о покупке 80 тысяч тонн нефти у Норвегии, пишет «Интерфакс». Сообщается, что нефть доставят через порт в Клайпеде на завод «Нафтан», который расположен в промышленной зоне города Новополоцка. Предприятие занимается нефтепереработкой.

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти у Норвегии

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