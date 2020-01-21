Энергетика
iReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии
Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
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Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?
Телеканал 360°21 января в 04:14
Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти
Эхо Москвы21 января в 10:15
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В 2020 году китайцы планируют расширить присутствие экосистемных продуктов в России.
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Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх
Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе страны НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020-м году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
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«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона
«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.
Политика
Болгария завела дело против двух российских дипломатов-шпионов
Болгария возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже.
Теннис
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Экономика
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Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
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Общество
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Монумент посвящен подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Политика
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Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
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Политика
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