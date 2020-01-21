Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.

Происшествия В Пензе девятиклассник умер во время урока Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.

Политика Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Кремле рассказали о голосовании по поправкам в конституцию Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.

Политика Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.

Шоу-бизнес Актриса Екатерина Волкова сообщила о своей смертельной болезни 45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.

Политика Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе страны НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020-м году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Общество Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Экономика Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.