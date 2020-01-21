Энергетика

iReactoriReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
Читать в источнике
Комментировать1437

Подробнее о событии

Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью

РИА Новости22 января в 00:00

Минск подтвердил закупку 80 тыс. тонн норвежской нефти

ТАСС20 января в 23:02

В Белоруссии подтвердили закупку 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

Газета.Ru21 января в 04:03

Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?

Телеканал 360°21 января в 04:14

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК20 января в 23:55

В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти

REGNUM21 января в 00:21

Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти

Эхо Москвы21 января в 10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Происшествия

В Пензе девятиклассник умер во время урока

Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
ТАСС 03:45
Политика

Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ

Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
РИА Новости 03:22
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

ТАСС 01:52
Технологии

Plague Inc. – самое популярное платное приложение в Китае

Apple Store опубликовал чарт продаж в Китае за 22 января.
Cyber.sports.ru вчера в 10:21
Политика

Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:11
Общество

В России могут отменить понятие МРОТ

Из Гражданского кодекса РФ могут убрать понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ).
9111.ru вчера в 02:19
Политика

Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере

Статья об украинском националисте Степане Бандере, опубликованная ЦРУ, не является сенсационной, но представляет интерес, сообщили опрошенные РБК историки.
РБК 04:34
Политика

В Кремле рассказали о голосовании по поправкам в конституцию

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.
РИА Новости 05:06
Общество

Китай опубликовал первый снимок нового коронавируса

РБК 04:20
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Политика

Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле

Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.
Московский Комсомолец 03:04
Происшествия

Забайкалец с четырьмя детьми грелся у костра и жил в аварийном доме

В Забайкалье правоохранительные органы проверяют информацию о том, что в Чите в заброшенном доме живет бездомная семья – отец с четырьмя детьми.
Газета.Ru 03:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка

Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
Дни24 04:44
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 22 января в 09:51
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова сообщила о своей смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru вчера в 14:47
Гаджеты

Xiaomi Russia подвела итоги 2019 года и рассказала о планах на 2020-й

В 2020 году китайцы планируют расширить присутствие экосистемных продуктов в России.
Life.ru 04:05
Политика

Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх

Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе страны НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020-м году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
РЕН ТВ 04:00
Футбол

«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона

«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.
Спорт-Экспресс вчера в 17:38
Политика

Болгария завела дело против двух российских дипломатов-шпионов

Болгария возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже.
Lenta.ru 04:05
Теннис

Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open

RT на русском 04:44
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 22 января в 10:20
Общество

Путин открыл в Иерусалиме мемориал в память о блокаде Ленинграда

Монумент посвящен подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Интерфакс вчера в 06:15
Политика

Кучерена: Израильтянку Иссахар могут отправить досиживать на родину

Израильтянку Нааму Иссахар могут передать Израилю для отбывания наказания на родине.
Национальная служба новостей 04:49
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ вчера в 04:02
Политика

Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации

МИД Румынии потребовал объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает "Обозреватель".
РИА Новости 03:41
Музыка

Новый клип Билли Айлиш набрал около 1 млн лайков за несколько часов

РЕН ТВ 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное