Энергетика

iReactoriReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
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Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью

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В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти

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В Белоруссии подтвердили закупку 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

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Минск подтвердил закупку 80 тыс. тонн норвежской нефти

ТАСС20 января в 23:02
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Следователи обнаружили тело 12-го погибшего при пожаре под Томском

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В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
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Происшествия

В ДТП с двумя автобусами в Ярославле 16 человек пострадали, один погиб

В ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева после ДТП с автобусами пострадали 16 человек.
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Происшествия

Забайкалец с четырьмя детьми грелся у костра и жил в аварийном доме

В Забайкалье правоохранительные органы проверяют информацию о том, что в Чите в заброшенном доме живет бездомная семья – отец с четырьмя детьми.
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«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии

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Космос

Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны

Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
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В Пензе девятиклассник умер во время урока

Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
ТАСС 03:45
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Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
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В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
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Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам войны

На выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла потребуется дополнительно 60 миллиардов рублей, заявил председатель правления ПФР Максим Топилин.
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Стартовали продажи неубиваемого российского планшета MIG T10

В России начались продажи отечественного планшета MIG T10, отличающегося особой прочностью.
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ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
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«Млада-Болеслав» сообщил о переговорах Комличенко с московским клубом

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В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

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Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, на которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.
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Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
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