Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиБелоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти у Норвегии

Представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим» рассказал о покупке 80 тысяч тонн нефти у Норвегии, пишет «Интерфакс». Сообщается, что нефть доставят через порт в Клайпеде на завод «Нафтан», который расположен в промышленной зоне города Новополоцка. Предприятие занимается нефтепереработкой.
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