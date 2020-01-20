Белоруссия закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти, сообщил представитель госконцерна «Белнефтехим». Нефть будет поставлена на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» через порт в литовской Клайпеде.

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