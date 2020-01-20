Энергетика

DixiNewsDixiNewsБеларусь начала закупать норвежскую нефть

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА». Как рассказали в госкорпорации «Белнефтехим», «чёрное золото» будет доставлено на территорию страны через Литву по морю и по железной дороге.
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