Энергетика
DixiNewsБеларусь начала закупать норвежскую нефть
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА». Как рассказали в госкорпорации «Белнефтехим», «чёрное золото» будет доставлено на территорию страны через Литву по морю и по железной дороге.
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостей06:55
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:13, Ашберн
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Политика
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Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Происшествия
На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
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Полный список нового правительства: кто ушел и кто пришел
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Энергетика
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Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов своими теплыми объятиями
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В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
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