Энергетика

iReactoriReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК20 января в 23:55

Эксперт оценил покупку Белоруссией 80 тысяч тонн норвежской нефти

RT на русскомвчера в 07:20

Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской

Национальная служба новостейвчера в 06:55

СМИ сообщили о закупке Белоруссией 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

Известиявчера в 02:38

Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью

РИА Новости00:00

Минск подтвердил закупку 80 тысяч тонн норвежской нефти

Московский Комсомолец20 января в 23:37

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфакс20 января в 14:01
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 16:26, Ашберн

Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусьвчера в 07:45
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
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