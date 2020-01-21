Энергетика
Телеканал 360°Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. Она будет поставлена через литовский порт в Клайпеде, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба концерна.
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостейвчера в 06:55
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусьвчера в 07:45
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