Энергетика

iReactoriReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
Читать в источнике
Комментировать1440

Подробнее о событии

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК20 января в 23:55

Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти

Эхо Москвы21 января в 10:15

В Белоруссии подтвердили закупку 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

Газета.Ru21 января в 04:03

Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?

Телеканал 360°21 января в 04:14

Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью

РИА Новости22 января в 00:00

В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти

REGNUM21 января в 00:21

Минск подтвердил закупку 80 тыс. тонн норвежской нефти

ТАСС20 января в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:02, Ашберн

Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусь21 января в 07:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Общество

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 09:50
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru 08:35
Происшествия

Полуголый мужчина зашел на территорию детского сада в Екатеринбурге

Известия 08:30
Общество

«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что пассажиры, купившие билеты на рейсы в Китай с 24 января по 7 февраля, могут их вернуть.
Народные новости 10:53
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
Биатлон

Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении

В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин.
Российская газета 10:29
Спорт

Россиянка Горячкина проиграла матч за шахматную корону

Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой в 2018 году, обыграв другую китайскую спортсменку Тань Чжунъи, которая, в свою очередь, забрала шахматную корону у россиянки Екатерины Лагно.
Известия 06:22
Общество

Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

Газета.Ru 09:58
Общество

Из Москвы вывезут радиоактивные отходы

С бывшей территории Московского завода полиметаллов вывезут радиоактивные отходы, которые угрожали экологической обстановке и мешали строительству Юго-Восточной хорды (ЮВХ).
Lenta.ru 07:06
Политика

Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
РБК 10:44
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Футбол

«Челси» и «Вест Хэм» отказались покупать Чалова

Как сообщает Daily Star, московский клуб не заинтересован в том, чтобы отдавать Чалова в аренду, а платить 25 миллионов фунтов (почти 30 миллионов евро) лондонские «Челси» и «Вест Хэм» не намерены.
Евро-футбол.ру 10:19
Теннис

15-летняя Гауфф обыграла действующую чемпионку Australian Open Осаку

Японка Наоми Осака в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) уступила 15-летней американке Кори Гауфф.
News.ru 06:00
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Российская газета вчера в 14:16
Происшествия

В Москве водитель перекрыл дорогу фурой

В центре Москвы водитель перекрыл улицу фурой из-за конфликта с начальством.
Российская газета 02:56
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

Lenta.ru 00:32
Хоккей

«Авангард» отстранил тренера, который бил клюшкой детей по голове

Сегодня в сети появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой.
Спорт-Экспресс 10:48
Общество

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
РИА Новости 09:51
Политика

Меркель: Хафтар согласился с соблюдением перемирия в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать предложенное в Берлине соглашение, однако согласился на перемирие с ПНС Ливии.
iReactor 09:34
Политика

Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:07
Игры

Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины

LoginCasino.com вчера в 08:19
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Переговоры по поставкам нефти Белоруссия ведёт со всеми участниками мирового рынка, в том числе и с Вашингтоном.
Профиль 08:04
Общество

«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников

С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
REGNUM 05:00
Общество

В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам

На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика

Порошенко допрашивали четыре часа

В Киеве следователи сегодня допросили экс-президента Украины Петра Порошенко. Беседа продолжалась около 4 часов.
Вести.Ru 08:25
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета 09:13
Фигурное катание

Щербакова чисто откатала короткую программу на чемпионате Европы

Sports.ru 10:33
Происшествия

Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае

Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Магсити74 вчера в 08:15
Происшествия

На Новочеркасской ГРЭС произошла авария

Коммерсантъ Ростов-на-Дону 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное