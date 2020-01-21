Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.

Политика Болгария высылает двух российских дипломатов Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.

Спорт Россиянка Горячкина проиграла матч за шахматную корону Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой в 2018 году, обыграв другую китайскую спортсменку Тань Чжунъи, которая, в свою очередь, забрала шахматную корону у россиянки Екатерины Лагно.

Общество Из Москвы вывезут радиоактивные отходы С бывшей территории Московского завода полиметаллов вывезут радиоактивные отходы, которые угрожали экологической обстановке и мешали строительству Юго-Восточной хорды (ЮВХ).

Политика Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.

Футбол «Челси» и «Вест Хэм» отказались покупать Чалова Как сообщает Daily Star, московский клуб не заинтересован в том, чтобы отдавать Чалова в аренду, а платить 25 миллионов фунтов (почти 30 миллионов евро) лондонские «Челси» и «Вест Хэм» не намерены.

Хоккей «Авангард» отстранил тренера, который бил клюшкой детей по голове Сегодня в сети появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой.

Общество Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.

Политика Меркель: Хафтар согласился с соблюдением перемирия в Ливии Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать предложенное в Берлине соглашение, однако согласился на перемирие с ПНС Ливии.

Политика Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество «Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

Общество В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.