Энергетика

iReactoriReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
Читать в источнике
Комментировать1424

Подробнее о событии

Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью

РИА Новости00:00

Эксперт оценил покупку Белоруссией 80 тысяч тонн норвежской нефти

RT на русскомвчера в 07:20

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфакс20 января в 14:01

СМИ сообщили о закупке Белоруссией 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

Известиявчера в 02:38

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК20 января в 23:55

Минск подтвердил закупку 80 тысяч тонн норвежской нефти

Московский Комсомолец20 января в 23:37

Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской

Национальная служба новостейвчера в 06:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:25, Ашберн

Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусьвчера в 07:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Политика

Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
РИА Новости 07:30
Политика

Путин выступил против создания института наставника над президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Известия 11:21
Происшествия

Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился

У студента из Китая, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге, не обнаружили наличия коронавируса в организме.
RT на русском 11:56
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Газета.Ru 08:43
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии

Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Rambler News Service 12:35
Кино

На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Во время майских праздников россиянам покажут такие отечественные киноленты, как «Стрельцов», «Подольские курсанты» и два российских анимационных фильма.
Ридус 09:39
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Газета.Ru вчера в 06:10
Экономика

Орешкин оценил уровень неравенства в России

Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким.
Lenta.ru 10:59
Политика

В Раде грозят не ездить больше в Давос, если на Украину не придут инвесторы

Глава пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия не поедет на следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы откажутся вложить в Украину хотя бы $100-200 млн.
ТАСС 06:41
Космос

Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Газета Кемерова 19 января в 18:02
Авто

Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей

Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Автоновости дня 19 января в 03:05
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Наука

Ученые обнаружили в Китае неизвестный вид летающих динозавров

Группа ученых обнаружила в Китае неизвестный ранее вид летающих динозавров.
Актуальные Новости вчера в 09:13
Политика

Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме

Положительные тенденции в вопросе передачи Израилем России Александровского подворья в Иерусалиме налицо, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:01
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Политика

В России объявлен новый состав правительства

В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
REGNUM 00:49
Футбол

«Краснодар» победил бухарестское «Динамо» в товарищеском матче

Футбольный клуб "Краснодар" обыграл бухарестское "Динамо" в контрольном матче на сборе в Испании.
РИА Новости 11:58
Космос

Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу

Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Актуальные Новости 11:06
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Lenta.ru 10:46
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Известия 11:27
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»

RT на русском 12:21
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК вчера в 13:45
Технологии

Microsoft начала менять Windows 10

The GEEK вчера в 06:03
Общество

Выпуск программы Малахова сняли с эфира

Lenta.ru 05:28
Общество

Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли

Ребята признаются, что подверглись травле, а девочка даже пыталась покончить с собой.
StarHit.ru 10:00
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
Политика

Трамп может ограничить въезд в США для граждан Белоруссии

Президент США Дональд Трамп планирует ограничить въезд в страну для граждан ещё нескольких стран, среди которых Белоруссия и Киргизия.
Rusvesna.su 02:33
Фигурное катание

Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы

ProstoProSport 10:38
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное