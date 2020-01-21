Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Недвижимость Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».

Общество Россиянина Винника экстрадировали во Францию Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.

Политика Палестина предостерегла Израиль и США от заключения «сделки века» Администрация президента США объявила, что пригласила премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера израильской оппозиции Бени Ганца в Вашингтон на следующей неделе для обсуждения «перспективы мира» с палестинцами.

Футбол Агент Кокорина опроверг слова Бориса Ротенберга Кирилл Логинов (отчим Кокорина) опровергает сказанные Ротенбергом слова о том, что Кокорин знал об аренде в «Сочи».

Политика Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Шоу-бизнес Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, на которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.

Гаджеты Представлена колонка JBL Pulse 4 Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представляет портативную колонку JBL Pulse 4. Привычная светодиодная подсветка высокого разрешения теперь занимает всю поверхность устройства.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Армия и оружие Базы данных ВАИ и ГИБДД объединят Военная автомобильная инспекция (ВАИ) и ГИБДД в 2021 году объединят базы данных для создания новой автоматизированной системы контроля за транспортом.

Хоккей Квартальнов: Галиев сам попросил исполнить буллит в игре с «Салаватом» Хоккеист "Ак Барса" Станислав Галиев сам вызвался исполнить решающий буллит в матче чемпионата КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым", когда у его команды не было права на ошибку, заявил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.