Энергетика
iReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии
Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
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Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти
Эхо Москвы21 января в 10:15
Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?
Телеканал 360°21 января в 04:14
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусь21 января в 07:45
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
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Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
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Дерипаска назвал виновных в бедности России
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Экономика
Обновили контрольные соотношения к 6-НДФЛ и РСВ
Еще письмом от 17.10.2019 № БС-4-11/21381 ФНС России дополнила контрольные соотношения 6-НДФЛ двумя новыми.
Недвижимость
Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина
Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
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ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Общество
Россиянина Винника экстрадировали во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
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Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой
Армия и оружие
Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году
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«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона
«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.
Общество
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Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына
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Агент Кокорина опроверг слова Бориса Ротенберга
Кирилл Логинов (отчим Кокорина) опровергает сказанные Ротенбергом слова о том, что Кокорин знал об аренде в «Сочи».
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В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, на которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.
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В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%
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Гаджеты
Представлена колонка JBL Pulse 4
Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представляет портативную колонку JBL Pulse 4. Привычная светодиодная подсветка высокого разрешения теперь занимает всю поверхность устройства.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Авто
Раскрыта новая схема «развода» покупателей легковых автомобилей
В некоторых регионах России появилась новая схема обмана покупателей легковых автомобилей.
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Экс-министр Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз
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Базы данных ВАИ и ГИБДД объединят
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Александр Пашков рассказал, почему бросил жену с тремя детьми
Актер Александр Пашков стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Во время откровенной беседы он заговорил и о личном.
Общество
Коллекторов хотят допустить до долгов россиян за ЖКХ
Коллекторов собираются допустить до полноценной работы с долгами россиян за услуги ЖКХ.
Хоккей
Квартальнов: Галиев сам попросил исполнить буллит в игре с «Салаватом»
Хоккеист "Ак Барса" Станислав Галиев сам вызвался исполнить решающий буллит в матче чемпионата КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым", когда у его команды не было права на ошибку, заявил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.
Политика
Осужденная в РФ израильтянка сочла лишним просить Путина о помиловании
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать российскому лидеру самостоятельное ходатайство о помиловании.