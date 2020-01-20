Энергетика
iReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии
Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостейвчера в 06:55
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусьвчера в 07:45
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Энергетика
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Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
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В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Спорт
WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории
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Из Гражданского кодекса решили убрать понятие «МРОТ»
Минюст разрабатывает законопроект, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Космос
Илон Маск отправит миллион человек на Марс к 2050 году
Армия и оружие
Боевики трижды атаковали сирийские войска в Идлибе, есть жертвы
Боевики из террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещенная организация в РФ) трижды атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
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«Барселона» видит в Обамеянге замену Суаресу
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В сенате США начали рассмотрение дела по импичменту Трампа
Сенат США начал рассмотрение дела по импичменту американского президента Дональда Трампа.
Авто
Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается
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Политика
Габбард подала в суд на Клинтон из-за обвинений в связях с РФ
Трамп рассказал о сумасшествии Хиллари Клинтон По данным газеты, член Конгресса от Гавайских островов Габбард заявила в своем иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, что комментарии Клинтон в подкасте, в которых она предположила, что Россия выдвигает Габбард как «своего кандидата», основаны либо на ее собственном воображении, либо на «чрезвычайно сомнительных теориях заговора».
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»
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Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
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На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Здоровье
Хасынскую больницу модернизируют в Магаданской области
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