Энергетика
iReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии
Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостейвчера в 06:55
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусьвчера в 07:45
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