Энергетика

iReactoriReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
Читать в источнике
Комментировать1425

Подробнее о событии

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфакс20 января в 14:01

Эксперт оценил покупку Белоруссией 80 тысяч тонн норвежской нефти

RT на русскомвчера в 07:20

Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской

Национальная служба новостейвчера в 06:55

СМИ сообщили о закупке Белоруссией 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

Известиявчера в 02:38

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК20 января в 23:55

Минск подтвердил закупку 80 тысяч тонн норвежской нефти

Московский Комсомолец20 января в 23:37

Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью

РИА Новости00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 15:07, Ашберн

Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусьвчера в 07:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
Общество

Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
REGNUM 13:56
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Lenta.ru 10:46
Происшествия

Пропавшую мать тройняшек из Туапсе нашли в Сочи

Регион online 06:16
Шоу-бизнес

Умер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
РБК 12:03
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости 14:05
Происшествия

У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус

Пассажирам из Пулково, у которых подозревают коронавирус, пока не поставили диагноз, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
РИА Новости 13:31
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»

Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Известия 14:10
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Общество

Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Интерфакс 13:06
Политика

Совет Федерации назначил генпрокурором Игоря Краснова

В Совете Федерации одобрили предложение Владимира Путина освободить от должности генпрокурора Юрия Чайку.
Дождь 04:11
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Известия 13:52
Общество

Жителям Уханя запретили покидать город из-за коронавируса

Для жителей Уханя был введен временный запрет на выезд из города из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 14:35
Футбол

«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
ProstoProSport 14:56
Происшествия

Boeing скрыла частичную ответственность за авиакатастрофу 2009 года

Американская компания Boeing смогла скрыть факт частичной ответственности за авиакатастрофу в Нидерландах в 2009 году, где погибли девять человек.
РЕН ТВ вчера в 01:20
Гаджеты

Стала известна дата выхода Xiaomi Mi 10

Профиль 13:06
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 10:20
Здоровье

Медики назвали продукты, помогающие быстро заснуть

Зарубежные медики представили несколько продуктов, которые помогают быстро заснуть.
Дни24 09:16
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Футбол

Ювентус — Рома 1:0 (1-й тайм)

22 января состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором сыграют «Ювентус» и «Рома».
Bookmaker-ratings.ru 06:06
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда

Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 09:28
Фигурное катание

Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы

ProstoProSport 10:38
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет

Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Bimru.ru вчера в 22:05
Спорт

Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru 11:07
Политика

Путин задумался о строительстве Великой Русской стены

Lenta.ru 07:24
Здоровье

Главой Минздрава станет Михаил Мурашко

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко станет министром здравоохранения РФ. Об этом говорится в указе президента РФ.
Life.ru вчера в 12:39
Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro вчера в 19:02
Общество

Испанские города затопило морской пеной из-за шторма

Отмечается, что жители испанского города Тосса-де-Мар вынуждены пробираться через метровый слой пены, чтобы попасть в свои дома: улицы буквально затоплены ею.
Известия 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное