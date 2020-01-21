Энергетика

iReactoriReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусь21 января в 07:45
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В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
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Ученые изобрели более быстрый и дешёвый способ оценки батарей электромобилей для перепрофилирования

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Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
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