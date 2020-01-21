Энергетика
iReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии
Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
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Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?
Телеканал 360°21 января в 04:14
Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти
Эхо Москвы21 января в 10:15
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусь21 января в 07:45
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
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Общество
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Мужчину с четырьмя детьми нашли в заброшенном доме в Чите
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Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику
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В Бурятии воспитанника интерната арестовали за изнасилование школьниц
Минобрнауки Бурятии запустило проверку по факту изнасилования двух несовершеннолетних воспитанниц Галтайской коррекционной школы-интерната, сообщили в ведомстве "Газете.Ru".
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