Энергетика
Телеканал 360°Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. Она будет поставлена через литовский порт в Клайпеде, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба концерна.
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Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти
Эхо Москвы21 января в 10:15
Депутат Затулин оценил перспективы энергетического сотрудничества Минска с Осло
Телеканал 360°21 января в 06:08
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусь21 января в 07:45
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение о Brexit.
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Серена Уильямс вылетела из Australian Open
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По Сети разошлись концепт-арты в высоком разрешении, которые иллюстрируют утёкший ранее сценарий IX эпизода «Звёздный войн» Колина Треворроу.
Общество
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Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного во Францию Винника
Адвокат Тимофей Мусатов рассказал о состоянии экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника.
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Происшествия
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
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Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
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Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
Политика
Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда
Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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