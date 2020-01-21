Энергетика
Телеканал 360°Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. Она будет поставлена через литовский порт в Клайпеде, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба концерна.
Читать в источнике
Оценить1466
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостейвчера в 06:55
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Показать все источники
Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусьвчера в 07:45
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Энергетика
«Лукойл» не собирается возобновлять поставку нефти Белоруссии
Компания не будет возобновлять поставку нефти на НПЗ Белоруссии на льготных условиях, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Общество
Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли
Ребята признаются, что подверглись травле, а девочка даже пыталась покончить с собой.
Кино
Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в «Матрице 4»
Космос
Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Общество
МЧС предупредило о снеге и гололедице в Подмосковье
Снег и гололедица ожидаются в Подмосковье в среду до 21:00 мск. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Политика
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Местный житель Александр Бессуднов предложил главе государства построить Великую русскую стену по линии Белгородской засечной черты, которая выполняла защитную функцию в XVII веке.
Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
Министром экономического развития России назначен Максим Решетников
Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Общество
Путин оценил расходы на поддержку семей для реализации послания
Президент России Владимир Путин оценил расходы на поддержку семей для реализации планов, озвученных во время послания Федеральному собранию.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Политика
Владимир Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»
Не мог себе представить, что такие люди существуют.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Политика
Игоря Краснова назначили генпрокурором РФ
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Политика
Путин встретится с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар
Президент РФ Владимир Путин планирует встретится с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар и патриархом Иерусалимским Феофилом III, пишет ТАСС.
Происшествия
В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»
В СК России заявили о задержании сотрудника надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева в связи со случившимся в мини-отеле «Карамель» прорывом трубы, в результате которого погибли пять человек.
Футбол
«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
Происшествия
В Омске перед судом предстанут 11 обвиняемых в обрушении казармы
Главное военное следственное управление СКР завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному после обрушения казармы в поселке Светлый, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Общество
Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Экономика
Евтушенков заявил о готовности Ozon к IPO
АФК "Система" планирует провести IPO интернет-ретейлера Ozon до конца 2021 года, сообщил ТАСС основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Всемирного экономического форума.
Игры
Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг
Европейская рейтинговая система PEGI выдала сборнику Mortal Kombat Kollection Online возрастной рейтинг «18+» за наличие в играх сцен насилия.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.