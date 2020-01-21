Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Белоруссия закупила нефть у Норвегии

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. Она будет поставлена через литовский порт в Клайпеде, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба концерна.
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