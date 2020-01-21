Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. Она будет поставлена через литовский порт в Клайпеде, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба концерна.

Общество Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 17 В Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек, сообщил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь, передает Reuters.

Армия и оружие В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

Происшествия Голунов потребовал официальных извинений от государства «Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.

Футбол «Барселона» не договорилась по аренде Обамеянга и Вернера По данным источника, каталонский клуб пытался договориться по аренде габонского нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга и форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, но получил отказ.

Шоу-бизнес Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Происшествия В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

Политика Лукашенко назвали самым популярным иностранным политиком у россиян Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал самым популярным зарубежным политиком у россиян, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с газетой "Известия".

Общество Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.

Фигурное катание Бойкова и Козловский выступят последними в короткой программе на ЧЕ Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили последний, 19-й стартовый номер в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Общество Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.

Политика Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.