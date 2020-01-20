Энергетика
iReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии
Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостейвчера в 06:55
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусьвчера в 07:45
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Танкер с норвежской нефтью для Белоруссии задержался
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Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
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Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.