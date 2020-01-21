Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. Она будет поставлена через литовский порт в Клайпеде, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба концерна.

Политика Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.

Политика Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Общество Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.

Общество Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.

Здоровье В Китае число жертв коронавируса нового типа выросло до шести Число погибших из-за нового типа коронавируса в Китае увеличилось до шести человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Ухань Чжоу Сяньван.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.

Политика Профсоюзы Петербурга потребовали извинений от единороссов ЗакСа Профсоюзы Петербурга и Ленобласти потребовали от депутатов фракции "Единая Россия" в Заксобрании прекратить преследование и извиниться, говорится в заявлении Ленинградской федерации профсоюзов.

Общество Госдума рассмотрит вариант досрочной пенсии для многодетных В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей. Речь идет о родителях четырех и более детей.

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.