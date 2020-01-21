Энергетика
Телеканал 360°Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. Она будет поставлена через литовский порт в Клайпеде, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба концерна.
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостей06:55
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Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Политика
Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина
В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
Экономика
Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Технологии
МТС запустил в Антарктиде первую российскую сеть сотовой связи
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Политика
В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ
Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
Общество
Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса нового типа выросло до шести
Число погибших из-за нового типа коронавируса в Китае увеличилось до шести человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Ухань Чжоу Сяньван.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Политика
Профсоюзы Петербурга потребовали извинений от единороссов ЗакСа
Профсоюзы Петербурга и Ленобласти потребовали от депутатов фракции "Единая Россия" в Заксобрании прекратить преследование и извиниться, говорится в заявлении Ленинградской федерации профсоюзов.
Политика
Польша выступила за работу с Россией по сложным вопросам истории
17 января Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов.
Общество
Госдума рассмотрит вариант досрочной пенсии для многодетных
В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей. Речь идет о родителях четырех и более детей.
Происшествия
Сын главы Чебоксар получил реальный срок за оставление места ДТП
Сыну руководителя администрации Чебоксар Олегу Ладыкову вынесли приговор за оставление места ДТП, в котором пострадал человек, сообщили в прокуратуре Чувашии.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Политика
В Иране предложили многомиллионную награду за убийство Трампа
Депутат парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил награду за убийство президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Пассажир вынужденно севшего в Казани самолёта умер
Технологии
Одобренное ФСБ шифрование в сети связи получило госсубсидию
Минпромторг выделил 165 млн руб. на внедрение сим-карт с одобренным Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрованием, рассказал РБК представитель пресс-службы ведомства.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.