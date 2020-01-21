Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию, передает БЕЛТА.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Политика СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков Журналисты многого не знают о помиловании бизнесмена Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем, но "со временем" узнают, нужно спросить самого экс-главу ЮКОСа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спорт Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону Россиянка Александра Горячкина на тай-брейке матча за звание чемпионки мира проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

Происшествия В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.

Политика Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».

Политика Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Белоруссия не отказывается от российской нефти, заявил Лукашенко Белоруссия не отказывается от российской нефти, но и начатое тестирование альтернативных маршрутов поставок - это "не блеф" и не способ поднять ставки перед переговорами с РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Происшествия В Пензе на уроке скончался школьник Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.

Происшествия ФСБ показала видео тайника со взрывчаткой в Крыму Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, как считают в ведомстве, оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию украинских спецслужб.