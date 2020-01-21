Энергетика
Lenta.ruБелоруссия нашла замену российской нефти
Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию, передает БЕЛТА.
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Депутат Затулин оценил перспективы энергетического сотрудничества Минска с Осло
Телеканал 360°21 января в 06:08
Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти
Эхо Москвы21 января в 10:15
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусь21 января в 07:45
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