Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия нашла замену российской нефти

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию, передает БЕЛТА.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусь21 января в 07:45
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