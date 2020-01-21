Энергетика

iReactoriReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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В Белоруссии подтвердили закупку 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

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REGNUM21 января в 00:21

Минск подтвердил закупку 80 тыс. тонн норвежской нефти

ТАСС20 января в 23:02

Белоруссия закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти

Эхо Москвы21 января в 01:01
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 22:57, Ашберн

Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусь21 января в 07:45
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 22:57, Ашберн
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