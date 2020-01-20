Энергетика
Взгляд.руБелоруссия закупила нефть в Норвегии
Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостей06:55
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:41, Ашберн
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FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неспортивном поведении
Федерация футбола Англии (FA) обвинила игроков "Манчестер Юнайтед" в неспортивном поведении в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.
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Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
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Заместитель генпрокурора Виктор Гринь подал в отставку
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Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
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Счастливую Меган Маркл с сыном заметили на прогулке в Канаде
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Политика
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
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Ад в деталях: три свежих скриншота DOOM Eternal
В сети появилось несколько новых скриншотов DOOM Eternal, связанных со свежим сюжетным трейлером шутера.
Армия и оружие
В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин
В Донецке застрелен заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей с позывным "Грин", сообщает News.Ru.
Экономика
Бюджет России в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 триллион 967 миллиардов рублей, или 1,8% ВВП. Об этом говорится в данных Минфина РФ.
Экономика
Сбербанк прогнозирует ущерб России от кибератак в несколько триллионов
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Общество
Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Происшествия
В Иванове в клинике салона красоты умерла женщина
Пятидесятилетняя женщина умерла в клинике красоты в Иванове. Как сообщили ТАСС в СК по региону, по данному факту начата проверка.
Политика
Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции
Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
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Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники
Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Музыка
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Политика
Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом
Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.
Гаджеты
POCO F2 Lite получит Snapdragon 765
Бренд POCO разрабатывает новый смартфон POCO F2 Lite, который получит очень интересные характеристики. Об этом сообщает инсайдер RevAtlas.
Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» из Юрмалы
Футболисты самарских «Крыльев Советов» добились убедительной победы над «Спартаком» из Юрмалы в контрольной встрече.