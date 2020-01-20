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Футбол Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокорин нам нужен Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» ответил на вопросы болельщиков по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона, о котором было объявлено сегодня, 21 января.

Гаджеты Intel вынужденно снизит цены на процессоры во втором полугодии В виду неспособности конкурировать иным способом с новейшими CPU AMD разработчик вынужден со второго полугодия снизить цены на свои изделия.

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Технологии «МегаФон» запускает виртуального оператора интернета Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.

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