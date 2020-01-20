Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руБелоруссия закупила нефть в Норвегии

Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

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