Энергетика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти

Речь идёт о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на «Нафтане», — заявили в пресс-службе компании. Как пояснили в концерне, нефть будет поставляться через Клайпедский порт. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
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