Энергетика
Эхо МосквыБелоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
В госконцерне добавили, что решать вопрос о других поставках из Саудовской Аравии будут исходя из ситуации на рынке. В конце прошлого года президент республики Александр Лукашенко распорядился найти альтернативные российским источники нефти для работы перерабатывающих предприятий.
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Комментарии
Политика
МИД оценил доклад США о вытеснении России с рынков ядерных технологий
В Москве изучают опубликованный Минэнерго США доклад о намерении вытеснить РФ с рынков ядерных технологий, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15:57
Общество
Названо число тяжелых случаев среди зараженных коронавирусом в России
Тяжелые случаи составляют около пяти процентов от общего числа зараженных коронавирусом в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 15:54
Общество
Помощница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах
Сам Венедиктов отрицает, что приставал к бывшей помощнице Навального. Он также прокомментировал ее историю.
Слово и Дело 07:15
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Экономика
Минторг США заявил о сокращении ВВП на 4,8%
Вашингтон, 29 апреля 2020, 16:12 — REGNUM Американский ВВП в I квартале 2020 года сократился на 4,8%, сообщили 29 апреля в минторге США.
REGNUM 09:12
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru вчера в 10:44
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Общество
В Москве умерли 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 65 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:24
Кино
Тайка Вайтити отреагировал на перенос даты релиза «Тора 4»
Режиссера фильма "Тор 4: Любовь и Гром" Тайку Вайтити новость об очередном переносе даты релиза застала врасплох.
Kinonews.ru 26 апреля в 15:34
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
Ubisoft анонсировала новую Assassin’s Creed
29 апреля Ubisoft анонсировала новую игру серии Assassin's Creed с подзаголовком Valhalla.
CyberSport.ru 16:00
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Футбол
Спонсор «Шальке-04» заберёт 8 тыс. литров пива со стадиона клуба
Компания «Фельтинс», которая является спонсором гельзенкирхенского «Шальке-04», откачает пиво из хранилищ, находящихся на клубном стадионе, сообщает Bild.
Чемпионат 16:30
Культура
Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube
Ревизор.ру вчера в 09:17
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta
«АвтоВАЗ» построит новую LADA Granta на французской платформе Global Access (B0) от LADA Largus и Renault Logan.
Автоновости дня 02:57
Футбол
Сергей Егоров – Черданцеву: «Вылизывайте и вычитывайте у себя, Юра. Мой главный редактор – аудитория»
Журналист Сергей Егоров ответил комментатору и телеведущему «Матч ТВ» Георгию Черданцеву на критику за публикацию интервью с вратарем «Крыльев Советов» Евгением Фроловым.
Sports.ru 13:49
Киберспорт
WePlay! отстранила Cyber Traktor от участия в Pushka League из-за подставного матча
Pushka League Season 1 Division 2 по Dota 2 приняли решение отстранить команду Cyber Traktor от участия из-за подозрения в организации подставного матча.
Metaratings 13:33
Общество
Госдуме предложили штрафовать водителей за езду без пропуска
Авторы законопроекта предлагают штрафовать водителей, не имеющих цифрового пропуска, в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
Росбалт вчера в 17:40
Армия и оружие
Минобороны направило пять врачебных бригад в Подмосковье
Министерство обороны направило в Московскую область ещё пять врачебно-сестринских бригад. Их общее число в регионе возросло до десяти.
RT на русском 16:12
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
РИА Новости 15:56
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости 09:37
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия вчера в 22:30