Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыБелоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

В госконцерне добавили, что решать вопрос о других поставках из Саудовской Аравии будут исходя из ситуации на рынке. В конце прошлого года президент республики Александр Лукашенко распорядился найти альтернативные российским источники нефти для работы перерабатывающих предприятий.
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Белоруссия закупила первую партию нефти у Saudi Aramco

РБК10:23

Белоруссия начала покупать саудовскую нефть

Lenta.ru09:02

Белоруссия приобрела первую партию нефти у Saudi Aramco

Газета.Ru08:39

Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

РИА Новости08:54

В «Белнефтехиме» сообщили о закупке первой партии нефти у Saudi Aramco

Известия08:49

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

ТАСС09:01

Белоруссия купила первую партию нефти у Saudi Aramco

RT на русском08:21
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Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

КП - Беларусь09:44
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 16:57, Ашберн

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WePlay! отстранила Cyber Traktor от участия в Pushka League из-за подставного матча

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