Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыБелоруссия закупила у Саудовской Аравии первую партию нефти

Белоруссия закупила у Саудовской Аравии первую партию нефти, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александра Тищенко. По его словам, нефть в Белоруссию поставит нефтяная компания Saudi Aramco.
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Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

РИА Новости08:54

Белоруссия начала покупать саудовскую нефть

Lenta.ru09:02

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

ТАСС09:01

Белоруссия закупила первую партию нефти у Saudi Aramco

РБК10:23

В «Белнефтехиме» сообщили о закупке первой партии нефти у Saudi Aramco

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Белоруссия купила первую партию нефти у Saudi Aramco

RT на русском08:21
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Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

КП - Беларусь09:44
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