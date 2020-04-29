Энергетика
Аргументы и ФактыБелоруссия закупила у Саудовской Аравии первую партию нефти
Белоруссия закупила у Саудовской Аравии первую партию нефти, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александра Тищенко. По его словам, нефть в Белоруссию поставит нефтяная компания Saudi Aramco.
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