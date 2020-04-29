Энергетика
ТАССБелоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Комментарии
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Происшествия
В Челябинской области подтверждено ещё 67 случаев COVID-19
Челябинск, 29 апреля 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области за сутки подтвердили ещё 67 случаев заболевания COVID-19.
REGNUM вчера в 01:55
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
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В российском городе предотвратили теракты
В Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ России предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Шесть новых военных медцентров откроют в России 30 апреля
Новые лечебницы по указанию президента России военные возводят в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 07:52
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Клиенты банков стали чаще обращаться в отделения за кредитами
С началом ограничительных мер количество заявок на кредиты, поданных через банковские дистанционные каналы, увеличилось почти в полтора раза — с 41,5 до 59,7%. На третьей неделе доля таких обращений сократилась до 47,7%. По данным НБКИ, в абсолютном выражении число онлайн-заявок за новыми ссудами изменилось не сильно — 1,06 миллиона против 1,02 миллиона.
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Еще 65 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО 01:08
Культура
Умер индийский актер Риши Капур
Актер Риши Капур, один из сыновей знаменитого актёра и режиссёра Раджа Капура, скончался в Индии в возрасте 68 лет.
РИА Новости 01:59
Музыка
Самым просматриваемым российским видео на YouTube стал клип Skibidi
Лидер рейв-группы Little Big Илья Прусикин сообщил о том, что видеоклип коллектива на песню Skibidi стал самым популярным на русском YouTube.
Live24 28 апреля в 10:22
Политика
В Челябинской области назначен министр информационных технологий
Назначение произвёл глава региона Алексей Текслер. Игорь Фетисов с 2010 года был заместителем министра.
REGNUM 01:57
Спорт
Брызгалов признался, что хранит дома оружие
Хоккеист признался, что хранит в своём американском доме огнестрельное оружие.
ГЛАС.RU 01:06
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В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки
Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс. — за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
Общество
В Свердловской области подписали указ о масочном режиме
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима на период майских праздников.
REGNUM вчера в 08:51
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Транспорт
В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию
ВашГород.ру вчера в 23:00
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Интерфакс 01:42
Политика
Премьер Чехии оценил необходимость выдворения посла России
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался о ситуации с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников, отвергнув вероятность выдворения российского посла, пишет ФАН.
Пятый канал вчера в 00:17
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
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Происшествия
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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Здоровье
34 новых случая коронавируса выявлено в Алтайском крае за сутки
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 34 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:50
Происшествия
В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов
РИА Новости 01:28
Происшествия
В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы
Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
Футбол
Синама-Понголь: Головин стал лидером «Монако»
Бывший нападающий «Ростова» Синама Понголь считает, что Головин принял верное решение, покинув Россию. Слова футболиста передают «Известия».
ГЛАС.RU 00:20
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Общество
В Алтайском крае разрешили работу парикмахерских
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса, разрешив работу парикмахерских и ряда торговых объектов, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.
Интерфакс вчера в 23:38
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Политика
Сергей Местников назначен и.о. вице-премьера Якутии
Сергей Васильевич Местников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).
ИА ЯСИА 00:52