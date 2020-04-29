Энергетика
Наша версияБелоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Минск закупил первую партию нефти объемом 80 тысяч тонн у нефтяной компании Saudi Aramco. Ожидается, что танкер с сырьём прибудет в литовский порт Клайпеда 11 мая. Белоруссия, приступившая ранее к поиску альтернативных поставщиков нефти, начала закупать сырье у Саудовской Аравии.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Еще десять случаев коронавируса зафиксированы в Крыму
Источником заражения для алуштинских врачей стала 95-летняя женщина, которую госпитализировали в терапию, но кто заразил женщину, которая из дома почти не выходила, остается невыясненным до сих пор, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма.
Вести.Севастополь 03:22
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Здоровье
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:49
Общество
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Наука
Самозаживляющийся полимер восстановился без помощи извне
Китайские химики получили самозаживляющийся полимер: если разрезать образец из такого материала пополам, а затем положить две части вплотную друг к другу, через 10 минут он будет снова целым.
N+1 вчера в 11:15
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня вчера в 14:10
Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
Общество
В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США
В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
РИА Новости 09:12
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек
Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM 04:23
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов
Восьмисерийный фильм «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной, показ которого завершился на телеканале «Россия», установил несколько телевизионных рекордов.
Взгляд.ру 09:05
Общество
Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
Политика
В Германии назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны
Ранее на брифинге в Берлине заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, по ее данным, российские представители не приглашены на церемонию в связи с годовщиной 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине.
РИА Новости 11:43
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
Космос
Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли
Крупный астероид сегодня, 29 апреля, пройдет на минимальной дистанции от Земли, уточняется, что это произойдет в 12:56 по московскому времени.
Хабаровский край сегодня 00:30
Общество
Рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США начнется 13 июля
Рассмотрение дела об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесено на 13 июля, сообщил представитель суда.
Коммерсантъ 08:03
Экономика
Сбербанк назвал лидеров по сокращению расходов на зарплаты
Больше всего сократили расходы на зарплату предприятия среднего и малого бизнеса сферы досуга, отдыха и спорта.
Российская газета 11:44
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид ждет ребенка от Зейна Малика
Джиджи Хадид и Зейн Малик готовятся стать родителями. Эту радостную новость сообщает TMZ со ссылкой на источники из окружения пары.
ИА InterMedia 06:02
Политика
Путин обсудил ситуацию с коронавирусом в регионах с членами Совбеза
Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию с распространением коронавируса в российских регионах и другие актуальные внутрироссийские и международные проблемы, сообщается на сайте Кремля.
РБК 11:24
Космос
Органика на Марсе была уже как минимум 4 млрд лет назад
Десятилетиями ученые пытались понять, есть ли на Марсе органические соединения и, если да, каков их источник.
Хайтек+ 07:50
Здоровье
Названы главные ошибки в борьбе с коронавирусом
Преждевременная отмена карантина и неготовность медучреждений принять новых пациентов были названы фатальными ошибками в борьбе с COVID-19.
Lenta.ru 10:51