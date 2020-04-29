Энергетика

Наша версияНаша версияБелоруссия закупила первую партию саудовской нефти

Минск закупил первую партию нефти объемом 80 тысяч тонн у нефтяной компании Saudi Aramco. Ожидается, что танкер с сырьём прибудет в литовский порт Клайпеда 11 мая. Белоруссия, приступившая ранее к поиску альтернативных поставщиков нефти, начала закупать сырье у Саудовской Аравии.
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Белоруссия закупила первую партию нефти у Saudi Aramco

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Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 12:04, Ашберн

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